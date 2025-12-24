Экс-еврокомиссар Бретон: санкции США против чиновников ЕС напоминают политику маккартизма

Тьерри Бретон также напомнил "американским друзьям, что цензура находится не там, где они думают"

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший еврокомиссар Тьерри Бретон назвал американские санкции против себя и ряда европейских чиновников проявлением политики маккартизма.

"Дует ли снова ветер маккартизма? Напомним: 90% демократически избранного Европейского парламента и все 27 государств-членов [ЕС] единогласно проголосовали за DSA (закон ЕС о цифровых услугах - прим. ТАСС)", - написал экс-еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка в Х.

Он также напомнил "американским друзьям, что цензура находится не там, где они думают".

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бретон, в частности, был назван "идейным вдохновителем" Закона ЕС о цифровых услугах, который заметно усилил контроль над рядом интернет-платформ.

Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Глава Госдепа также отметил, что США готовы расширить этот санкционный список, если другие лица не изменят свой курс.

Маккартизм - американское политическое течение, направленное против левых и либеральных деятелей и организаций в США, "охота на ведьм". Свое название течение получило от фамилии сенатора Джозефа Маккарти, который в 1950-1954 годах возглавлял кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы.