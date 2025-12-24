Около 4 тыс. жителей Сумской области отказываются от эвакуации

Глава областной администрации Олег Григоров подчеркнул, что больше всего случаев отказа зафиксировано в общинах Шосткинского района

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Примерно 4 тыс. жителей Сумской области на севере Украины отказываются эвакуироваться. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

По его словам, эвакуация с приграничных территорий региона идет с 2023 года. "В то же время на этих территориях еще остаются около 4 тыс. человек, отказываясь эвакуироваться", - написал он в своем Telegram-канале. Григоров подчеркнул, что больше всего случаев отказа зафиксировано в общинах Шосткинского района.

Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел страны Игорь Клименко признавал, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.