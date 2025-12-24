КГБ: планы противников Белоруссии по смене конституционного строя не поменялись

Глава ведомства Иван Тертель сообщил, что внешняя разведка присутствует там, где республика видит свои жизненно важные национальные интересы, либо там, где формируются потенциальные угрозы государству

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Долгосрочные планы противников Белоруссии не изменились - это геополитический передел в регионе и смена конституционного строя в стране. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.

"Я хотел бы констатировать на основании документальных материалов, которые докладываются главе государства и на основании которых принимаются решения, что долгосрочные планы наших противников не поменялись. Это геополитический передел в регионе и сопутствующие цели - смена конституционного строя в Беларуси", - цитирует его агентство БелТА.

Глава ведомства констатировал, что внешняя разведка присутствует там, где Белоруссия видит свои жизненно важные национальные интересы, либо там, где формируются потенциальные угрозы государству. "В настоящее время это, конечно, вопросы, связанные с концентрацией военных усилий в сопредельных государствах. Мы видим, как наращиваются оборонные бюджеты, как совершенствуется инфраструктура потенциальных театров военных действий. Мы видим также, что абсолютно нет оснований для таких мер. И это нас настораживает. Это дополнительная задача для внешней разведки - вскрывать реальные планы в отношении нашей страны", - пояснил он.

Тертель также поделился с журналистами подробностями, полученными из бухгалтерии литовского внешнеполитического ведомства. "МИД Литвы тратит на вояжи (поездки представителей так называемой белорусской оппозиции в Литве - прим. ТАСС) больше, чем, оказывается, затраты самого МИД Литвы на похожие мероприятия. И там, если взглянуть на бухгалтерию МИД Литвы (она у нас есть, конечно), литовскому народу есть что показать. Со временем мы покажем. И наши литовские партнеры понимают эту ситуацию", - отметил он.

По его словам, с польской стороной такая же история. "Я не буду какие-то моменты раскрывать, но, когда мы обсуждаем эти вопросы, они все признают, что если бы не было огромного финансирования со стороны заинтересованных вот этих сил... Фактически, их инструмента", - указал председатель КГБ.

Он также сообщил, что об этом идет речь и в ходе обсуждения соответствующих вопросов с американской стороной, когда они просят передать из Белоруссии определенных людей. "Мы прямо им сказали: "Мы понимаем вас, это ваш инструмент, который не был реализован в Республике Беларусь. Вы пообещали им, вы вложились, там много вашей агентуры, вы хотели бы их вытянуть". Где-то понятно, мы тоже своих людей не бросаем, - сказал Тертель. - Не всех, правда, они вытягивают, а самые сливки. А те, кого втянули прочие, они, по большому счету, не нужны. Это "бросовый товар, расходы", - добавил глава ведомства.