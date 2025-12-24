Орбан: угрозу войны в Европе создает не конфликт на Украине, а упадок ЕС

Последние 80 лет в Европе был мир, но сейчас ситуация изменилась, отметил венгерский премьер-министр

БУДАПЕШТ, 24 декабря. /ТАСС/. Главная причина угрозы войны в Европе заключается не в конфликте между Россией и Украиной, а в упадке Евросоюза. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предупредив, что Европейский континент "сползает к войне".

"Может показаться, что украинско-российская война создает угрозу эскалации, но это скорее следствие. Реальная причина - политический, экономический и социальный упадок Западной Европы", - заявил глава правительства в интервью газете Magyar Nemzet.

Он напомнил, что последние 80 лет в Европе был мир, но сейчас ситуация изменилась. "Происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, что может даже привести к войне. Военная напряженность, ощущаемая в Европе, является следствием упадка Западной Европы и Европейского союза", - пояснил Орбан.

По его мнению, "этот процесс начался еще в середине 2000-х годов, а затем ускорился из-за неправильной реакции на финансовый кризис". "20 лет назад экономические показатели Европейского союза и Соединенных Штатов были примерно одинаковыми. Сегодня Америка наверху, а Европа скатывается вниз", - отметил премьер.