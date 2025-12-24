Контрразведка Белоруссии в 2025 году выявила более 70 агентов зарубежных спецслужб

Деятельность отдельных из них пресечена в уголовно-процессуальном порядке, сообщил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Контрразведка Комитета государственной безопасности Белоруссии выявила и задокументировала в 2025 году деятельность свыше 70 агентов иностранных спецслужб. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.

"В этом году контрразведкой комитета выявлена и задокументирована деятельность более 70 агентов иностранных спецслужб. Деятельность отдельных из них - немаленького количества - пресечена в уголовно-процессуальном порядке. Когда хорошо работает контрразведка, легче работается и разведке", - приводит его слова агентство БелТА.