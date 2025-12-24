Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но пошел по пути конфронтации

Премьер-министр Венгрии отметил, что именно вмешательство администрации экс-президента США Джо Байдена "решило спор в пользу сторон, выступающих за войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 24 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза вступили на путь военной конфронтации с Россией под влиянием американской администрации Джо Байдена, хотя еще в 2022 году могли предотвратить конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что Евросоюз, по сути, "втянулся в украинско-российскую войну".

"В феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять возникший между ними конфликт своей войной. Если бы это произошло, то сегодня над нами не нависала бы угроза войны", - сказал глава правительства в интервью газете Magyar Nemzet.

Однако, продолжил он, "вместо этого Европа под давлением Америки вступила на путь войны". "Именно вмешательство администрации Байдена решило спор в пользу сторон, выступающих за войну. Сегодня новый президент США [Дональд Трамп] хочет мира", - напомнил Орбан.

Он считает, что такое развитие событий должно стать уроком для стран ЕС. "Европа не должна принимать стратегические решения в зависимости от внутриполитических циклов в Америке. Отношения с Америкой важны, но решения в Европе должны основываться исключительно на европейских интересах", - подчеркнул премьер.