"Страна": в Киеве полицейские разбили окно машины, чтобы мобилизовать водителя
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Киеве разбили окно кроссовера, чтобы насильно мобилизовать водителя автомобиля. Об этом сообщает издание "Страна".
На видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания, один из полицейских сначала пытался огнетушителем разбить водительское окно машины, позже его разбили монтажным ломом, а самого киевлянина достали из салона автомобиля. Рядом находились военнослужащие. Как отмечает "Страна", видимо, "это была мобилизация".
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.