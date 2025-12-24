КГБ Белоруссии фиксирует интенсивную радиоразведку против республики

Фактически страна находится под электронным колпаком, заявил председатель комитета Иван Тертель

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии фиксирует активную радиоразведку в отношении республики, фактически страна находится под электронным колпаком. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"К примеру, практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил мониторят ситуацию на нашей территории, фотографируют и снимают, - приводит его слова агентство БелТА. - Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся".

Тертель также отметил, что диалог Белоруссии с польской стороной по различным вопросам не прерывался никогда. "Конечно, есть контакты между спецслужбами [двух стран]", - сказал он. "Мы определенный отклик находили, но не всегда находили решение тех или иных острых проблем. Сейчас таких острых проблем фактически три-четыре есть. Они связаны с необходимостью делать встречные шаги, понимая нашу заинтересованность в экономическом развитии, развитии связей между людьми. И другие вопросы, которые требуют разрешения", - пояснил глава КГБ.