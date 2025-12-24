В 19 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию

Вице-премьер Алексей Кулеба заявил, что также эвакуируют около 200 человек с подконтрольной ВСУ территории "Запорожской области в Черновицкую область"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 19 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Это решение было принято на заседании координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий. "Объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов", - написал он в Telegram-канале.

Кулеба добавил, что также эвакуируют около 200 человек с подконтрольной ВСУ территории "Запорожской области в Черновицкую область".

22 декабря сообщалось, что украинские власти за полгода эвакуировали из прифронтовых регионов почти 147 тыс. человек, больше всего - с подконтрольной Киеву части ДНР. Из почти 147 тыс. эвакуированных более 16,5 тыс. детей.

19 декабря депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай сказал в беседе с ТАСС, что эвакуация семей с детьми с подконтрольной Киеву части территории ДНР обусловлена пониманием скорой ее потери.