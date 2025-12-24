КГБ: власти знали о планах по дестабилизации Белоруссии благодаря Протасевичу

Сотрудник спецслужб Роман Протасевич долгое время считался сторонником оппозиции

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство Белоруссии было в курсе планов по дестабилизации страны благодаря работе сотрудника спецслужб Романа Протасевича, который долгое время считался сторонником оппозиции. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

"Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи", - цитирует Тертеля агентство БелТА.

По словам главы КГБ, "полностью благодаря его (Протасевича - прим. ТАСС) работе" силовики владели динамикой создания подрывных центров: кто за ними стоял, кто финансировал. "Кто - к примеру, бывший премьер Польши - приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на варшавский офис, который там "деятели культуры" определенные сейчас пытаются развивать безуспешно. Это его (Протасевича - прим. ТАСС) работа", - сообщил Тертель.