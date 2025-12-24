В КГБ заявили о диалоге между Минском и Варшавой

Председатель ведомства Иван Тертель отметил, что это тяжелая, серьезная работа

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Между Белоруссией и Польшей идет диалог, который никогда не прекращался, это тяжелая, серьезная работа. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"С Польшей у нас идет диалог. Я бы сказал, что мы достигнем результата. Надо, чтобы польская сторона, скажем так, стимулировала некоторых своих союзников выполнить свои союзнические обязательства. У нас такое понимание есть, у них тоже понимание есть. Работа тяжелая, серьезная работа", - приводит его слова агентство БелТА.

Тертель добавил, что "сейчас таких острых проблем фактически три-четыре есть". Они связаны с необходимостью делать встречные шаги, понимая заинтересованность республики в экономическом развитии, развитии связей между людьми.

"Мы обсуждаем с нашими коллегами достаточно откровенно в ходе этих контактов. Они понимают, что те проекты, которые намечались и начали реализовываться в 2020 году, уже невозможно реализовать", - рассказал председатель. По отношению к Польше, по его словам, Белоруссия неоднократно на протяжении последних лет делала жесты доброй воли: "Помилование и освобождение лиц, осужденных за шпионаж. И другие действия, которые были непубличными".