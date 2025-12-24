Трамп подарил президенту Южной Кореи золотой ключ от Белого дома
СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подарил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжэ Мёну золотой ключ от Белого дома. Об этом сообщил глава секретариата администрации президента Республики Корея Кан Хун Сик в Facebook (запрещен в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Кан Хун Сик рассказал, что недавно Трамп на церемонии вручения верительных грамот побеседовал с новым послом Республики Корея в Вашингтоне. "[Американский лидер] сказал, что во время визита в Республику Корея в октябре получил ценный подарок и что он хотел бы передать подарок в ответ. Последний из пяти изготовленных золотых ключей от Белого дома достался нашему президенту", - сказал Кан Хун Сик.
Во время саммита в Кёнджу в конце октября Ли Чжэ Мён подарил Трампу позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также вручил высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва".
Кан Хун Сик отметил, что автором дизайна этого ключа был сам Трамп. Помимо Ли Чжэ Мёна, такого подарка удостоились премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший премьер-министр Японии Таро Асо, американский миллиардер Илон Маск, футболист Криштиану Роналду.