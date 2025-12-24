Трамп подарил президенту Южной Кореи золотой ключ от Белого дома

Глава секретариата администрации президента Республики Корея Кан Хун Сик отметил, что автором дизайна ключа был сам Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подарил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжэ Мёну золотой ключ от Белого дома. Об этом сообщил глава секретариата администрации президента Республики Корея Кан Хун Сик в Facebook (запрещен в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кан Хун Сик рассказал, что недавно Трамп на церемонии вручения верительных грамот побеседовал с новым послом Республики Корея в Вашингтоне. "[Американский лидер] сказал, что во время визита в Республику Корея в октябре получил ценный подарок и что он хотел бы передать подарок в ответ. Последний из пяти изготовленных золотых ключей от Белого дома достался нашему президенту", - сказал Кан Хун Сик.

Во время саммита в Кёнджу в конце октября Ли Чжэ Мён подарил Трампу позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также вручил высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва".

Кан Хун Сик отметил, что автором дизайна этого ключа был сам Трамп. Помимо Ли Чжэ Мёна, такого подарка удостоились премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший премьер-министр Японии Таро Асо, американский миллиардер Илон Маск, футболист Криштиану Роналду.