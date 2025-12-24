ТАСС: Фидан обсудил с представителями ХАМАС второй этап плана по Газе

Глава МИД Турции отметил, что его страна продолжает отстаивать права палестинцев на всех платформах, а также проинформировал о работах, проводимых для удовлетворения потребностей Газы в жилье и гуманитарной помощи, рассказали источники

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил второй этап мирного плана по Газе с делегацией радикального палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хейей. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

"На встрече была обсуждена ситуация в Газе, состоялся обмен мнениями по поводу второго этапа мирного плана по Газе. Министр Фидан отметил, что Турция продолжает самым решительным образом отстаивать права палестинцев на всех платформах, а также проинформировал о работах, проводимых его страной для удовлетворения потребностей Газы в жилье и гуманитарной помощи", - сообщили источники.

Представители ХАМАС со своей стороны заявили, что выполняют договоренности о прекращения огня, однако Израиль продолжает наносить удары по Газе, и эта позиция препятствует переходу ко второму этапу мирного плана. "Делегация ХАМАС также заявила, что 60% грузовиков, которым разрешен въезд в Газу, везут коммерческие грузы, а объем гуманитарной помощи не соответствует потребностям. В частности, по-прежнему наблюдается дефицит товаров первой необходимости, лекарств, материалов для строительства жилья и топлива", - сообщили источники.