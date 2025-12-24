В КГБ Белоруссии заявили о контактах практически со всеми спецслужбами мира

Председатель белорусского ведомства Иван Тертель отметил, что руководители западных спецслужб ценят позицию президента республики Александра Лукашенко

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. КГБ Белоруссии поддерживает контакты практически со всеми спецслужбами мира. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"Я знаком с руководителями практически всех спецслужб Запада. Они ценят позицию нашего президента, передают ему привет и говорят, что ценят его работу, - приводит его слова агентство БелТА.

Тертель добавил, что у КГБ есть каналы по линии спецслужб и с Литвой. "Мы по поручению главы государства выходили с предложением: "Давайте встретимся абсолютно в тишине, обсудим все вопросы, чтобы не нагнетать ситуацию, потому что это ненормально", - пояснил он.

Тертель рассказал, что ситуация с метеозондами со стороны Вильнюса нагнетается в том числе из-за желания получить финансирование, как Польша. "Как мы знаем, Польша получила очень большие средства под предлогом того, чтобы обеспечить интересы Европы на внешних границах. Просто (у Вильнюса - прим. ТАСС) есть желание и такая немножко черная зависть, чтобы повторить то же самое", - добавил он. Однако, по словам Тертеля, отдельные представители правительства и парламента Литвы занимают конструктивную позицию по ситуации с метеозондами. "Мы знаем настроения и в правительстве, и в парламенте. Там есть люди, которые конструктивно мыслят, их голос все более и более слышен. Они хотели бы нормальных, добрососедских отношений", - заявил он.