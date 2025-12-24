Журналист Равид: США боятся отказа арабских стран сотрудничать по Газе

Причиной отказа может стать политика Израиля в части создания поселений, считает корреспондент портала Axios

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты опасаются, что арабские государства могут сократить объемы сотрудничества с Израилем по вопросу урегулирования конфликта в секторе Газа из-за политики еврейского государства в части создания поселений. Об этом со ссылкой на источник в администрации американского президента сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в X.

"Чем больше Израиль провоцирует, тем меньше арабские государства будут хотеть сотрудничать с ним", - отметил источник.

По его словам, Вашингтон ожидает от всех сторон процесса урегулирования конфликта, что они будут последовательно придерживаться взятых на себя обязательств.

Ранее 23 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил за возобновление строительства еврейских поселений в секторе Газа. Эти высказывания прозвучали на встрече, посвященной началу строительства 1,2 тыс. единиц нового жилья в поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. По мнению министра, перед Израилем сейчас "открываются возможности, которых не было долгое время". Он также выразил убежденность в том, что израильское присутствие в Газе будет постоянным. Как указала газета The Times of Israel, слова Каца идут вразрез с положениями плана мирного урегулирования в Газе, принятого при посредничестве США, который не предполагает строительства в анклаве еврейских поселений или аннексий Израилем каких-либо частей сектора.

Газа и израильские поселения

Сектор Газа перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора свои войска и эвакуировал оттуда все еврейские поселения вместе с их жителями (21 поселение и около 9,2 тыс. человек).

Их строительство продолжается на Западном берегу реки Иордан, что считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Еврейское государство тогда отказалось выполнять положения этого документа.

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ начал полномасштабную военную операцию в анклаве, целью которой заявлена полная ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС. Боевые действия приостановлены с октября нынешнего года, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, Египта и Катара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя перспективы послевоенного устройства сектора, неоднократно отвергал возможность возобновления строительства еврейских поселений в Газе. Вместе с тем некоторые его соратники по партии "Ликуд", а также их партнеры по правящей коалиции из ультраправых партий "Религиозный сионизм" и "Еврейская мощь" выступали за скорейшее возобновление поселенческой деятельности в анклаве.