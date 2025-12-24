Орбан: Запад пытается подсластить горькую пилюлю для Украины, обещая прием в ЕС

По словам венгерского премьера, Будапешт не допустит присоединения Киева к организации

БУДАПЕШТ, 24 декабря. /ТАСС/. Страны Запада не должны обещать Украине вступление в Евросоюз ради урегулирования продолжающегося там конфликта, потому что Венгрия все равно не допустит ее присоединения к сообществу. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя в интервью газете Magyar Nemzet европейские амбиции Киева.

Отвечая на вопрос, может ли возникнуть ситуация, когда ценой мира станет членство Украины в ЕС и будет ли это приемлемо для Венгрии, глава правительства сказал: "К счастью, такой связи не существует".

Когда журналисты обратили его внимание, что вопрос о вступлении Украины в ЕС затрагивался на переговорах об урегулировании конфликта, Орбан заявил, что это всего лишь стремление "подсластить горькую пилюлю". "Членство в ЕС не является гарантией безопасности [Украины]. Более того, этого никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС нереалистично", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что Венгрия открыто выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, а кроме того, "есть ряд западноевропейских стран, где для этого потребовалось бы парламентское решение или референдум". "Этого не произойдет", - заявил Орбан, добавив, что в Брюсселе об этом знают, хотя и пытаются еще кого-то в чем-то убеждать.

"Европейцы ясно видят, что вступление Украины не укрепит, а ослабит союз. Сегодня все еще приходится слышать, что военная мощь Украины повысит безопасность Европы, но это неправда. Оказание поддержки Украине отнимает у Европы энергию и ресурсы. С каждым днем мы становимся слабее из-за Украины", - сказал премьер.

Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не позволит осуществить поспешное присоединение Украины к Евросоюзу, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. Кроме того, Будапешт требует от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество.