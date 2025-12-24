Главы МИД Сирии и России подчеркнули неприятие нарушений Израиля

Асаад аш-Шейбани и Сергей Лавров отметили "намерение продолжать координацию и консультации между двумя странами и укреплять сотрудничество в различных областях таким образом, чтобы это служило общим интересам"

ТУНИС, 24 декабря. /ТАСС/. Глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и его российский коллега Сергей Лавров на переговорах в Москве подчеркнули свое неприятие нарушений Израилем суверенитета сирийской территории. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство арабской республики.

"Стороны подчеркнули свое неприятие нарушений Израилем [суверенитета] сирийской территории, отметив необходимость соблюдения международного права", - заявили в МИД. По информации ведомства, "на встрече обсуждались пути поддержки усилий по восстановлению Сирийской Арабской Республики и была подчеркнута важность сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии таким образом, чтобы это служило стабильности и безопасности региона".

В ходе переговоров "было подтверждено намерение продолжать координацию и консультации между двумя странами и укреплять сотрудничество в различных областях таким образом, чтобы это служило общим интересам".

Сирийская делегация, в которую также вошли глава Минобороны в переходном правительстве Мурхаф Абу Касра и представители Главного управления разведки, прибыла в Москву с официальным визитом во вторник. По информации агентства SANA, аш-Шейбани и Абу Касра обсудили на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным "повышение обороноспособности сирийской армии путем модернизации военной техники и внедрения современных разработок, а также передачи военно-технического опыта". Как уточняет SANA, "особый акцент был сделан на стратегическом характере сотрудничества в военно-промышленной сфере".