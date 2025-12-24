В базу "Миротворца" попали 25 детей из РФ, Азербайджана, Белоруссии и Украины

Как отмечал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Еще 25 несовершеннолетних внесены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Все они родились в период с 2017 по 2023 год. Согласно данным сайта, среди них есть граждане России, Азербайджана, Белоруссии и Украины.

Как отмечал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.