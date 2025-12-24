В ООН считают, что конгресс США должен остановить агрессию против Венесуэлы

По оценкам экспертов ООН, блокада всех нефтяных танкеров, которые заходят на территорию страны и покидают ее, представляет собой "нарушение основополагающих норм международного права"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. Четыре эксперта ООН, включая трех спецдокладчиков всемирной организации, призвали Конгресс США вмешаться, чтобы остановить частичную морскую блокаду и агрессию страны против Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООН.

"Конгресс США должен вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшие атаки и снять блокаду", - заявили эксперты.

По их оценкам, блокада всех нефтяных танкеров, которые заходят на территорию страны и покидают ее, представляет собой "нарушение основополагающих норм международного права". "Права применять односторонние санкции посредством вооруженной блокады не существует", - подчеркнули правозащитники.

В организации также призвали расследовать и привлечь к ответственности виновных в незаконных убийствах по меньшей мере 104 человек, якобы причастных к незаконному ввозу наркотиков в США по морю, в ходе 28 атак США на гражданские суда с начала сентября 2025 года. "По имеющимся данным, все убитые до сих пор лица не представляли непосредственной угрозы, которая могла бы оправдать применение смертоносного оружия", - пояснили эксперты.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.