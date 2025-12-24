Стармер признал, что британцы страдают от роста цен

При этом премьер-министр Соединенного Королевства назвал своей приоритетной задачей помочь таким людям

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер признал, что британцы столкнулись с ростом стоимости жизни. Об этом он заявил в видеообращении, распространенном в X в канун отмечаемого протестантами и католиками Рождества.

"Я знаю, что многие в Великобритании страдают от роста стоимости жизни. Помочь им - моя приоритетная задача", - сказал Стармер. "Обзвоните соседей. Узнайте, как дела у друга или у родственника, о котором у вас давно нет вестей. Протяните руку. Это может много значить для них. Рождество - это именно про это", - добавил глава правительства.

Ранее британские власти признавали, что конфликт на Украине привел к повышению стоимости жизни в Великобритании. В частности, резко подорожало электричество, продукты питания, инфляция достигла самого высокого уровня за последние десятилетия. Рост цен удалось немного обуздать, однако в ноябре инфляция находилась на уровне 3,2% в годовом исчислении при целевом показателе Банка Англии в 2%.

Согласно опросу компании YouGov, как минимум 33% британцев выразили обеспокоенность по поводу того, что рождественская пора и связанные с ней расходы могут негативно сказаться на их финансовом положении. Как отметила газета The Daily Mail, нынешнее Рождество может оказаться для британцев рекордно дорогим в ситуации, когда цены выросли на все - от подарков и традиционной индейки, сыров и вина до живой елки и украшений для нее.

По информации газеты The Guardian, Стармер намерен провести рождественские праздники в своей загородной резиденции Чекерс под Лондоном в окружении семьи.