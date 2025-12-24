Kyodo: японский депутат от ЛДП Мунэо Судзуки планирует посетить Россию

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, который известен как сторонник развития отношений с Москвой, планирует вскоре посетить Россию. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Как ожидается, в ходе поездки он встретится с российскими чиновниками и обратится с просьбой о возобновлении посещения бывшими японскими жителями юга Курил могил их предков на островах. Правительство Японии неоднократно заявляло, что эта тема является приоритетной в отношениях с РФ.

Судзуки встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Как следует из графика главы правительства, встреча с депутатом продолжалась порядка 15 минут. Предполагается, что на ней Судзуки мог рассказать Такаити о планах посещения РФ.

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Кроме того, несколько раз он встречался с Сигэру Исибой, занимавшим пост глав правительства, и обсуждал с ним в том числе связанные с Россией вопросы.

Судзуки неоднократно осуждал позицию правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США. В октябре 2023 года он посетил Россию, став первым японским депутатом, побывавшим в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Поездка без соответствующего уведомления и комментарии российским СМИ вызвали критику со стороны партии "Общество обновления Японии", членом которой он являлся. В результате Судзуки покинул ее, объяснив это разногласиями по вопросам отношений с Россией. На июльских выборах в верхнюю палату парламента он был избран депутатом от правящей ЛДП.

Судзуки не раз подчеркивал, что продолжит быть другом России независимо от критики в свой адрес и будет работать "в качестве моста между двумя странами".