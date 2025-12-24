ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

ФРГ назвала неприемлемыми визовые санкции США против руководителей HateAid

Правительство Германии отвергло обвинения в цензуре со стороны американской администрации
Редакция сайта ТАСС
15:00

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии подвергло резкой критике визовые ограничения, которые США ввели в отношении руководителей базирующейся в ФРГ организации HateAid, и отвергло обвинения в цензуре со стороны американской администрации.

"HateAid поддерживает жертв незаконного разжигания ненависти в цифровом пространстве. Организация вносит важный вклад в обеспечение защиты личных прав и в цифровой сфере", - заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг. Ее слова приводятся в X. "Любой, кто называет это цензурой, искажает нашу систему правового государства", - добавила она. "Правила, по которым мы хотим жить в цифровой сфере в Германии и Европе, определяются не в Вашингтоне", - подчеркнула глава Минюста.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также раскритиковал принятые США меры и назвал их неприемлемыми. "Введенные США запреты на въезд, в том числе в отношении лидеров организации HateAid, неприемлемы", - написал Вадефуль на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул, что закон ЕС о цифровых услугах был принят для Евросоюза и не имеет экстерриториального действия. "Мы хотим в принципе прояснить любые разногласия с США посредством трансатлантического диалога, чтобы укрепить наше партнерство", - констатировал глава МИД ФРГ.

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над рядом платформ, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими.

23 декабря заместитель руководителя Госдепартамента Сара Роджерс заявила, что вашингтонская администрация ввела визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, а также других лиц, которые, по ее мнению, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. В санкционный список также внесены Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, которые руководят организацией HateAid. Она, по словам Роджерс, "противодействует консервативным объединениям".

Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Глава Госдепа также отметил, что США готовы расширить этот санкционный список, если другие лица не изменят свой курс. 

СШАГермания