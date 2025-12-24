ФРГ назвала неприемлемыми визовые санкции США против руководителей HateAid

Правительство Германии отвергло обвинения в цензуре со стороны американской администрации

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии подвергло резкой критике визовые ограничения, которые США ввели в отношении руководителей базирующейся в ФРГ организации HateAid, и отвергло обвинения в цензуре со стороны американской администрации.

"HateAid поддерживает жертв незаконного разжигания ненависти в цифровом пространстве. Организация вносит важный вклад в обеспечение защиты личных прав и в цифровой сфере", - заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг. Ее слова приводятся в X. "Любой, кто называет это цензурой, искажает нашу систему правового государства", - добавила она. "Правила, по которым мы хотим жить в цифровой сфере в Германии и Европе, определяются не в Вашингтоне", - подчеркнула глава Минюста.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также раскритиковал принятые США меры и назвал их неприемлемыми. "Введенные США запреты на въезд, в том числе в отношении лидеров организации HateAid, неприемлемы", - написал Вадефуль на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул, что закон ЕС о цифровых услугах был принят для Евросоюза и не имеет экстерриториального действия. "Мы хотим в принципе прояснить любые разногласия с США посредством трансатлантического диалога, чтобы укрепить наше партнерство", - констатировал глава МИД ФРГ.

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над рядом платформ, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими.

23 декабря заместитель руководителя Госдепартамента Сара Роджерс заявила, что вашингтонская администрация ввела визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, а также других лиц, которые, по ее мнению, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. В санкционный список также внесены Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, которые руководят организацией HateAid. Она, по словам Роджерс, "противодействует консервативным объединениям".

Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Глава Госдепа также отметил, что США готовы расширить этот санкционный список, если другие лица не изменят свой курс.