Вице-председатель Бундестага призвал вызвать поверенного в делах США

Это связано с визовыми санкциями
15:10

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Вице-председатель Бундестага (парламента ФРГ), бывший глава партии "Зеленые" Омид Нурипур заявил, что правительство Германии должно вызвать поверенного в делах США в связи с визовыми ограничениями, которые вашингтонская администрация ввела в отношении руководителей базирующейся в ФРГ организации HateAid.

"Правительство Германии должно немедленно вызвать поверенного в делах посольства США. Речь идет о защите немецких граждан", - заявил Нурипур, слова которого приводит агентство DPA. Лидер партии "Зеленые" Франциска Брантнер также поддержала призыв. "Запрет на въезд - это авторитарная попытка запугивания и прямая атака на верховенство права в Европе", - сказала она.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также подвергли критике введенные США меры, назвав их неприемлемыми.

23 декабря заместитель руководителя Госдепартамента США Сара Роджерс заявила, что вашингтонская администрация ввела визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, а также других лиц, которые, по ее мнению, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. В санкционный список также внесены Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, руководящие организацией HateAid, которая, по словам Роджерс, "противодействует консервативным объединениям".

Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Глава Госдепартамента также отметил, что США готовы расширить этот санкционный список, если другие лица не изменят свой курс. 

