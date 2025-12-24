Каллас: санкции США против экс-еврочиновников ставят под сомнение суверенитет ЕС

Европа будет продолжать защищать свои ценности, указала глава дипслужбы Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Pascal Bastien

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас считает, что санкции США против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона и других еврочиновников, который также отвечал за политику милитаризации ЕС в первой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, являются попыткой поставить под сомнение суверенитет Евросоюза. Об этом Каллас написала в X.

"Решение США ввести запрет на въезд для граждан и чиновников ЕС является неприемлемой попыткой поставить под сомнение наш суверенитет. Европа будет продолжать защищать свои ценности - свободу самовыражения, справедливые цифровые правила и право самостоятельно регулировать собственный рынок", - заявила она.

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, был назван "идейным вдохновителем" Закона ЕС о цифровых услугах, заметно усилившего контроль над рядом интернет-платформ.

Как ранее подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам главы Госдепартамента, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Рубио также отметил, что США готовы расширить этот санкционный список, если другие лица не изменят свой курс.