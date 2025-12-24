Казахстан и ЕС в феврале возобновят переговоры об упрощении визового режима

Первый раунд переговоров об упрощении визового режима Казахстан и Европейский cоюз провели в начале декабря в Брюсселе

АСТАНА, 24 декабря. /ТАСС/. Следующий раунд переговоров между Казахстаном и Европейским союзом об упрощении визового режима состоится в феврале 2026 года. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

"Продолжение переговорного процесса запланировано на февраль 2026 года в Астане", - указали во внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи замминистра иностранных дел республики Алибека Бакаева и посла ЕС Алешкой Симкич. Комментируя переговоры, в МИД отметили, что "данный процесс стал первым между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое значение".

Первый раунд переговоров об упрощении визового режима Казахстан и Европейский cоюз провели в начале декабря в Брюсселе. 2 декабря в бельгийской столице официально стартовали переговоры между республикой и ЕС о заключении соглашений об упрощенном визовом режиме и реадмиссии. Стороны согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы.