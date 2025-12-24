Гаглоев отметил усилия Захаровой по информационной поддержке Южной Осетии

Президент Южной Осетии подчеркнул, что работа официального представителя МИД РФ снискала уважение и признание как в России, так и за ее пределами

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

ЦХИНВАЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с юбилеем и поблагодарил ее за вклад в укрепление отношений между странами и усилия по информационной поддержке республики.

"В Южной Осетии высоко ценят ваш личный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений между нашими странами. Ваши усилия по информационной поддержке Республики Южная Осетия и объективное освещение событий заслуживают особой благодарности", - говорится в поздравительном послании, опубликованном на официальном сайте президента Южной Осетии.

Гаглоев отметил, что работа Захаровой снискала уважение и признание как в России, так и за ее пределами. "Ваша принципиальность, профессионализм и глубокое понимание международной обстановки позволяют эффективно доносить позицию России до мировой общественности и отстаивать национальные интересы страны", - отмечается в послании.