ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Гаглоев отметил усилия Захаровой по информационной поддержке Южной Осетии

Президент Южной Осетии подчеркнул, что работа официального представителя МИД РФ снискала уважение и признание как в России, так и за ее пределами
Редакция сайта ТАСС
15:54

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ ТАСС

ЦХИНВАЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с юбилеем и поблагодарил ее за вклад в укрепление отношений между странами и усилия по информационной поддержке республики.

"В Южной Осетии высоко ценят ваш личный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений между нашими странами. Ваши усилия по информационной поддержке Республики Южная Осетия и объективное освещение событий заслуживают особой благодарности", - говорится в поздравительном послании, опубликованном на официальном сайте президента Южной Осетии.

Гаглоев отметил, что работа Захаровой снискала уважение и признание как в России, так и за ее пределами. "Ваша принципиальность, профессионализм и глубокое понимание международной обстановки позволяют эффективно доносить позицию России до мировой общественности и отстаивать национальные интересы страны", - отмечается в послании. 

РоссияЮжная ОсетияЗахарова, Мария ВладимировнаГаглоев, Алан Эдуардович