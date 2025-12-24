WP: США намерены перестроить склады под центры содержания нелегальных мигрантов

Планируется, что там будут "единовременно содержать более 80 тыс. задержанных мигрантов" перед депортацией

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация планирует перестроить здания промышленных складов в ряде штатов под центры содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения их депортации. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как отмечается в публикации, внутренние документы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) свидетельствуют о том, что власти США намерены привлечь подрядчиков к "реконструкции промышленных складов". Планируется, что их превратят в центры, где будут "единовременно содержать более 80 тыс. задержанных мигрантов" перед депортацией. Как ожидается, для этих целей выберут "большие склады, расположенные рядом с ключевыми транспортными узлами в штатах Виржиния, Техас, Луизиана, Аризона, Джорджия и Миссури".

По сведениям издания, предполагается, что созданы будут семь крупных центров, где будут содержать по 5-10 тыс. мигрантов, а также 16 центров меньшего размера. Они будут рассчитаны максимум на 1,5 тыс. человек. В публикации уточняется, что данные планы не являются окончательными и могут быть изменены.

Официальный представитель Министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит Служба иммиграционного и таможенного контроля, заявила, что не может подтвердить приведенную в материале газеты информацию.

Опрошенные журналистами издания эксперты отметили, что переоборудование складов для содержание такого числа людей может быть затруднительно. В таких зданиях, в частности, обычно нет подходящих для этого систем вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации американский лидер подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. Политические оппоненты Трампа обвиняют его администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов.