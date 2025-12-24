Израиль обсудил в Каире возвращение из Газы останков последнего заложника

В состав делегации вошли представители израильской армии, Службы общей безопасности и разведслужбы "Моссад"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в столицу Египта делегацию на переговоры о возвращении из сектора Газа тела последнего остающегося в анклаве израильского заложника. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"По указанию премьер-министра Нетаньяху координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш сегодня (24 декабря - прим. ТАСС) утром вылетел в Каир, где встретился с должностными лицами высокого ранга и представителями стран-посредников. Встречи были посвящены усилиям и деталям операции по возвращению погибшего заложника Рана Гвили", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что в состав делегации вошли представители израильской армии, Службы общей безопасности (ШАБАК) и разведслужбы "Моссад".