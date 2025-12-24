Макрон обсудил с генсеком НАТО работу "коалиции желающих" по Украине

В январе в Париже продолжится работа по обеспечению Украине надежных гарантий безопасности, которые являются условием прочного и устойчивого мира, заявил французский лидер

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте дальнейшую работу так называемой коалиции желающих по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил в X.

"Я побеседовал с Марком Рютте, мы обсудили положение дел на Украине и работу, проводимую в рамках "коалиции желающих". Уже в январе в Париже мы продолжим работу в этом направлении, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, которые являются условием прочного и устойчивого мира", - написал Макрон.

Предыдущая встреча представителей стран - участниц так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине прошла 11 декабря. В ходе этой встречи обсуждались гарантии безопасности, которые участники коалиции готовы предоставить Киеву после завершения конфликта. 15 декабря лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые необходимо сформировать "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США".

Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.