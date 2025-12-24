ХАМАС проинформировал Турцию о нарушениях Израилем соглашения по Газе

Глава делегации ХАМАС Халиль аль-Хейя также обратил внимание на "ухудшающийся гуманитарный кризис" в секторе Газа

ДОХА, 24 декабря. /ТАСС/. Делегация радикального палестинского движения ХАМАС, которую возглавлял руководитель группировки в секторе Газа Халиль аль-Хейя, провела в Анкаре переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом говорится в заявлении движения.

Как в нем отмечается, в ходе встречи аль-Хейя подтвердил Фидану приверженность ХАМАС положениям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он предупредил главу МИД Турции о последствиях "продолжения ударов и неоднократных нарушений [перемирия] со стороны Израиля в Газе, которые направлены на предотвращение перехода ко второму этапу соглашения и подрыв существующих договоренностей".

Глава делегации ХАМАС также обратил внимание на "ухудшающийся гуманитарный кризис" в секторе Газа, подчеркнув, что поступающая помощь "не соответствует минимальному уровню потребностей". По его словам, 60% грузовиков, которые Израиль пропускает в анклав, доставляют коммерческие товары, а не гуманитарные грузы.

Ранее источники ТАСС в турецком МИД сообщили, что Фидан обсудил с делегацией ХАМАС второй этап мирного плана по урегулированию конфликта в секторе. В частности, он проинформировал представителей движения о шагах, которые Турция предпринимает для удовлетворения потребностей населения анклава.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Как ранее сообщал портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в Газе до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.