ХАМАС возложил ответственность за взрыв на юге сектора Газа на Израиль

Район в провинции Рафах, где произошел взрыв, полностью контролируется израильской армией, говорится в заявлении

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС отрицает свою причастность к взрыву, произошедшему на юге сектора Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Район в провинции Рафах, где произошел взрыв, полностью контролируется израильской армией, там нет ни одного палестинца. Мы уже предупреждали, что в этих частях Газы осталось множество неразорвавшихся боеприпасов, за которые мы с начала действия режима прекращения огня не несем никакой ответственности", - говорится в сообщении. ХАМАС также утверждает, что сдетонировавший в Рафахе боеприпас мог принадлежать самому Израилю.

Ранее в среду Армия обороны Израиля проинформировала, что один военнослужащий пострадал в результате срабатывания взрывного устройства на юге Газы.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.