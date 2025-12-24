Экс-генинспектор Бундесвера: трагедия Украины состоит в отказе от мирного пути

Массивная поддержка Запада дала Киеву надежду, что он "сможет обернуть стратегическую ситуацию в свою пользу", считает Харальд Куят

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. Трагедия Украины заключается в том, что она могла, но за все время конфликта с Россией так и не воспользовалась шансом пойти по мирному пути его урегулирования. Такое мнение выразил германский генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).

"Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всей войны она находилась на перепутье, где могла бы выбрать путь мира, но не воспользовалась этой возможностью", - сказал он в интервью швейцарской газете Zeitgeschehen im Fokus.

По мнению эксперта, массивная поддержка Запада дала Киеву надежду, что он "сможет обернуть стратегическую ситуацию в свою пользу". "Однако вера в скорый крах российской военной мощи по экономическим причинам была столь же иллюзорной, как и надежда все-таки выиграть войну на поле боя", - считает Куят.

"Наши политики не проявили ни силы, ни воли, чтобы защитить Украину от страданий и разрушений с помощью конкретных предложений по мирному соглашению", - добавил он.