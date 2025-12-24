Пограничники Молдавии пресекли канал переправки уклонистов с Украины

С каждого уклоняющегося от призыва украинца брали плату в размере $10 тыс., сообщила Пограничная полиция республики

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Очередная группа, организовавшая незаконную миграцию уклоняющихся от призыва граждан Украины, ликвидирована в Молдавии. Как сообщила Пограничная полиция республики, с каждого уклониста за незаконное пересечение границы подозреваемые брали плату в размере $10 тыс.

"Члены организованной преступной группировки содействовали незаконному въезду граждан Украины, их пребыванию и транзиту по территории Республики Молдова, способствуя незаконному пересечению государственной границы с Украиной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. В нем отмечено, что уклонистов переправляли в страны ЕС. Пограничники провели обыски в домах подозреваемых, некоторые из них объявлены в розыск. На 72 часа задержан один из них - по версии следователей, он был руководителем группы.

С начала конфликта на Украине молдавская пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании нарушителей границы призывного возраста. Как сообщал экс-глава МВД Молдавии Адриан Эфрос, за это время было заведено более 800 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией с Украины. Со своей стороны, глава пограничной полиции республики Руслан Галушка заявил в интервью телеканалу TV-8, что количество украинских уклонистов, бежавших в Молдавию от мобилизации, за последний год выросло в два с половиной раза из-за ухудшения ситуации на фронте в соседней стране. По его словам, за этот период зарегистрировано около 20 тыс. таких нарушений.

Галушка отметил, что нарушители переходят молдавскую границу и не стремятся прятаться, так как сразу просят убежища в Молдавии, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. По его словам, в большинстве своем эти люди затем перебираются в страны ЕС. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.