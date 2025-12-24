Reuters: США намерены не меньше двух месяцев продолжать блокаду Венесуэлы

Соединенные Штаты будут препятствовать прохождению танкеров с нефтью в страну и из нее

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена не меньше двух месяцев поддерживать морскую блокаду у берегов Венесуэлы, препятствуя прохождению нефтяных танкеров в страну и из нее. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Хотя возможность применения военной силы все еще есть, основное внимание уделяется оказанию экономического давления путем обеспечения соблюдения санкций для достижения того результата, которого добивается Белый дом", - приводятся в материале слова должностного лица США о курсе вашингтонской администрации в отношении Венесуэлы.

Как отметил чиновник, Белый дом приказал американским силам в регионе сосредоточиться почти исключительно на "карантине венесуэльской нефти в течение как минимум двух следующих месяцев". По словам должностного лица, Вашингтон рассчитывает "к концу января" создать угрозу "экономической катастрофы" в Венесуэле и вынудить Каракас "согласиться пойти на значительные уступки США".

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что США планируют оставить нефть себе. 16 декабря он объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило о проведении силами США операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом.