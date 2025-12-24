Экс-генинспектор Бундесвера: Киев не сможет содержать армию в 800 тыс. военных

Харальд Куят отметил, что такая численность украинских вооруженных сил была бы значительным увеличением по сравнению с показателями до начала конфликта

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские власти не смогут содержать армию в 800 тыс. военных, как того требуют лидеры европейских стран. Такое мнение выразил германский генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (ВС ФРГ).

"Существуют обоснованные сомнения в том, что будущие украинские правительства смогут содержать вооруженные силы такого размера", - сказал он в ответ на вопрос швейцарской газеты Zeitgeschehen im Fokus, считает ли Куят это реалистичным показателем.

В качестве сравнения он приводит показатели Германии, "имеющей в три раза большее население и в разы большую экономическую мощь". Власти ФРГ "планируют укомплектовать армию от 260 тыс. до 270 тыс. военных, и в Договоре "Два плюс четыре" (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии - прим. ТАСС) согласились на максимальную численность Бундесвера в 370 тыс. военных", пояснил Куят.

"Численность украинских вооруженных сил в 800 тыс. военных, как того требуют европейцы, была бы значительным увеличением по сравнению с довоенной численностью в около 200 тыс. человек без учета военизированных формирований и общей численностью в 250 тыс. военных, которую Украина требовала на переговорах в Стамбуле", - резюмировал военный.

В опубликованном 15 декабря заявлении европейских лидеров по итогам консультаций в Берлине говорится, что лидеры Евросоюза настаивают на численности украинской армии не менее чем в 800 тыс. в мирное время и готовы оказывать Киеву помощь в поддержании такой численности.