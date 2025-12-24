МВД Сирии сообщило о нейтрализации банды, готовившей взрывы на Новый год

Сирийские силовики окружили район, где укрывались боевики

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Сирии сообщило о предотвращении серии вооруженных вылазок, которые готовились террористами во время празднования Рождества и Нового года.

"Бойцы спецподразделений внутренней безопасности провели операцию, в ходе которой им удалось нейтрализовать одну из банд, связанных с подпольной террористической сетью "Сарая аль-Джаввад", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в Telegram-канале. - Ее члены планировали осуществить нападения в период народных празднеств по случаю Рождества и Нового года в провинции Латакия".

Как указывается в тексте, сирийские силовики окружили район Дувейр-Баабда, где укрывались разыскиваемые боевики. "После отказа преступников сдаться властям наши бойцы взяли штурмом здание, где они укрывались, - отмечается в заявлении. - Трое из них были убиты, а один захвачен в плен". В нем уточняется, что во время перестрелки четверо спецназовцев получили ранения.

Как сообщил телеканалу Ikhbariya командующий силами внутренней безопасности в провинции Латакия генерал Хиляль аль-Ахмед, спецоперация против сторонников бывшего режима в Дувейр-Баабде не завершена. "Мы не отступим от выполнения нашего долга по защите мирных граждан от террористов и обеспечению стабильности в провинции", - сказал он.

В ноябре сирийские силы безопасности в ходе спецоперации в горном районе Шейх-Бадр в окрестностях Тартуса задержали 13 разыскиваемых властями лиц из числа сторонников бывшего президента Башара Асада, было изъято большое количество оружия и боеприпасов.