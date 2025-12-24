Азаров назвал мирный план Зеленского очередной попыткой затянуть переговоры

По словам экс-премьера Украины, в плане не представлены решения нескольких важных вопросов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Озвученный Владимиром Зеленским "мирный план" нереалистичен, это лишь очередная попытка затянуть время и переговоры. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я не считаю этот план реалистичным. Это очередная затяжка времени, очередная затяжка переговоров", - сказал он.

По его словам, в плане не представлены реальные решения важных вопросов, в том числе о сокращении численности ВСУ и проведении выборов. В этой связи, отмечает экс-премьер, возникает вопрос, кто подпишет мирное соглашение, если полномочия Зеленского давно истекли. "План сразу создает впечатление такого документа, который направлен на затяжку заключения мирного соглашения", - резюмирует Азаров.

24 декабря Зеленский озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 устава НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.