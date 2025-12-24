Трамп заявил, что ему пора заняться связанными с Россией и Украиной вопросами

Президент США сообщил об этом на рождественском мероприятии

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия 24 декабря отметил, что ему пора вернуться к вопросам, касающимися России, Украины и Китая.

Американский лидер, находящийся в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отвечал на вопросы детей, которые звонили в Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), чтобы узнать о местонахождении Санта-Клауса. После одной из таких бесед американский лидер отметил: "Мог бы заниматься этим весь день напролет. Нам нужно возвращаться к Китаю, России, Украине. Нам нужно возвращаться к другим вопросам. Но этим можно было бы заниматься весь день". Трамп не уточнил, о каких именно вопросах идет речь. Трансляцию вел Белый дом.

Традиция "отслеживать" праздничный маршрут Санта-Клауса зародилась в США в 1955 году, когда в рекламном объявлении одной торговой фирмы была допущена опечатка в номере телефона, по которому детям предлагалось высказать свои пожелания насчет подарков. Это оказался номер начальника оперативного управления Противовоздушной обороны континентальной части страны (теперь это НОРАД) полковника Гэрри Шаупа. Не растерявшись, он стал объяснять звонившим, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. Так система контроля за полетами самолетов и пусками ракет стала "наблюдать" за полетом американского Деда Мороза.