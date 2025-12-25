ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ким Чен Ын назвал угрозой план Южной Кореи по строительству атомной субмарины

Лидер КНДР отметил, что такой шаг будет считаться наступательным и на него необходимо реагировать, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи
01:45

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© Korea Broadcasting System via AP

СЕУЛ, 25 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что инициатива Республики Корея по строительству подводной лодки с атомной силовой установкой вызовет нестабильность на Корейском полуострове. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель государственных дел отметил неспокойную обстановку в мире, что подчеркивает "правильный выбор" КНДР по укреплению обороноспособности. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что план Республики Корея по разработке атомной подлодки, согласованный недавно с Вашингтоном по просьбе Сеула, повлечет за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове, и что мы считаем этот шаг наступательным, серьезно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, и угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать", - приводит агентство слова лидера КНДР.

Ким Чен Ын прибыл с инспекцией на место строительства атомной подводной лодки КНДР. Ее водоизмещение составит 8,7 тыс. тонн, она будет вооружена стратегическими управляемыми ракетами. По его словам, дальнейшее укрепление ядерного щита народной республики - дело государственного престижа и безопасности республики. Он назвал эту работу "долгом нынешнего поколения".

Ким Чен Ын назвал оборонную политику КНДР защитной, хотя и основанной на "могущественной наступательной силе". "В этот день товарищ Ким Чен Ын предметно ознакомился с ходом исследования нового подводного тайного вооружения, наметил стратегические планы о переформировании ВМС и создании новых частей", - информирует ЦТАК.

По итогам саммита в Кёнджу в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить подводную лодку с атомной силовой установкой. Недавно США посетил советник по национальной безопасности Республики Корея Ви Сон Лак, он отметил, что стороны пришли к выводу о необходимости отдельного соглашения по вопросу атомных подводных лодок. 

