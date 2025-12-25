Ким Чен Ын ознакомился с работами над "новым секретным подводным оружием"

Лидер КНДР прибыл с инспекцией на место строительства атомной подводной лодки, которая будет вооружена стратегическими управляемыми ракетами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 25 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ над образцами "нового секретного подводного вооружения". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын прибыл с инспекцией на место строительства атомной подводной лодки, которая будет вооружена стратегическими управляемыми ракетами. Он заявил о необходимости укрепления обороноспособности страны, в том числе на море.

"В этот день товарищ Ким Чен Ын предметно ознакомился с ходом исследовательских работ над новым подводным тайным вооружением, наметил стратегические планы о переформировании ВМС и создании новых частей", - информирует агентство.

По итогам саммита в Кёнджу в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить подводную лодку с атомной силовой установкой. Недавно США посетил советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак, он отметил, что стороны пришли к выводу о необходимости отдельного соглашения по вопросу атомных подводных лодок.