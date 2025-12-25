ЦТАК: Минобороны КНДР обещало дать ответ на появление атомной подлодки США

Правительство КНДР заявило, что демонстрация ядерных сил Соединенных Штатов "создает нестабильность и обостряет напряженность" в регионе

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны КНДР обещало дать симметричный ответ на появление атомной подводной лодки США в порту южнокорейского города Пусан. Заявление оборонного ведомства приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы рассмотрим контрмеры в ответ на демонстрацию ядерных сил со стороны США в соответствии с принципами взаимного сдерживания ядерных держав, формат и время будут выбраны на основе принципа симметричности и асимметричности", - заявили в Пхеньяне. Министерство обороны КНДР указало, что 23 декабря американская субмарина вошла в порт Южной Кореи "под предлогом восполнения припасов и отдыха экипажа".

Правительство КНДР заявило, что это событие "создает нестабильность и обостряет напряженность на Корейском полуострове". Там напомнили, что 7 ноября в Южной Корее появлялась авианосная ударная группа. В Пхеньяне считают, что США пытаются заполучить стратегическое преимущество в регионе с помощью превращения их альянса с Южной Кореей в "ядерный конфронтационный блок", усилия Вашингтона по этому направлению приближаются к критической точке.

"Очередное подтверждение намерений США закрепить ядерное противостояние" с КНДР позволяет КНДР и далее заниматься развитием оборонительного потенциала, необходимого для защиты собственных интересов безопасности, отметили в ведомстве. "Ничего не изменится от того, насколько чаще США будут отправлять свои атомные подводные лодки [в регион], чтобы обратить внимание на свои ядерные силы. Существующая ядерная угроза со стороны США заставляет нас заниматься обеспечением возможности нанесения стратегического ответного удара по источникам угроз в зонах, на которые распространяется наш морской суверенитет", - добавили в министерстве обороны.