ЦТАК: Ким Чем Ын наблюдал за испытаниями новых зенитных ракет

Агентство сообщило, что снаряды поразили условные цели на расстоянии 200 км

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейших зенитных ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытания 24 декабря в Японском море. "Это первое испытание, призванное оценить тактико-технические характеристики новой зенитной ракеты, способной поражать цели на большой высоте и дальности", - информирует ЦТАК. " Запущенные ракеты поразили условные воздушные цели на расстоянии 200 км", - указывает агентство.

ЦТАК подчеркивает, что прошедшие испытания - часть плановой работы Главного управления ракетостроения КНДР. "Товарищ Ким Чен Ын поздравил [причастных] с успехом испытания", - передает агентство.

Ранее Восьмая армия США сообщила, что новая версия реактивных систем залпового огня M270A2 впервые приняла участие в учениях с боевыми стрельбами на Корейском полуострове. Стрельбы прошли 11 декабря, американские военные сравнили их со "стальным шквалом".