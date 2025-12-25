МО КНР: армия Китая в 2025 году усилила стратегический диалог с РФ, США и ЕС

Представитель китайского Минобороны Чжан Сяоган отметил, что в 2025 году военная дипломатия страны оставалась тесно связанной с общими государственными и партийными приоритетами

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в 2025 году усилила стратегический диалог с РФ, Соединенными Штатами и Евросоюзом. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"В текущем году военная дипломатия [Китая] оставалась тесно связанной с общими государственными и партийными приоритетами, она проводилась в соответствии со стратегическими указаниями высшего руководства, с фокусом на боеготовность, - сообщил он на брифинге. - Во-первых, мы укрепили стратегическое взаимодействие с Россией, США и европейской стороной".

Чжан Сяоган напомнил, что в 2025 году делегация командования Центрального военного совета КНР нанесла визит в Россию. Он упомянул о таких важных мероприятиях, как состоявшееся в июне в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) совещание министров обороны Шанхайской организации сотрудничества, а также о совместных морских учениях ВС Китая и РФ, об их стратегическом воздушном патрулировании.

Как отметил официальный представитель, в ходе подобного взаимодействия НОАК занимала активную позицию, прилагала усилия, чтобы "открыть новые горизонты" в сотрудничестве.