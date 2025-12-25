Пашинян приветствовал готовность Анкары к нормализации отношений с Ереваном

Премьер-министр Армении надеется, что в двустороннем диалоге произойдут конкретные шаги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении в начале 2026 года предпринять некоторые символические шаги по нормализации отношений с Ереваном.

"Я приветствую эту готовность, - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга после заседания правительства. - Я вам больше скажу: на уровне нашего двустороннего диалога уже созрел тот момент, когда должны произойти символические и даже не символические, а конкретные шаги. И я надеюсь, что эти шаги будут сделаны".

16 декабря президент Эрдоган заявил, что в начале 2026 года можно ожидать некоторых символических шагов Анкары в процессе нормализации отношений с Ереваном. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.