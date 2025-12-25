Польша подняла в воздух истребители для перехвата самолета РФ над Балтикой
10:42
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Истребители польских ВВС утром 25 декабря были подняты в воздух для перехвата пролетавшего над Балтикой российского разведывательного самолета. С таким заявлением выступило Оперативное командование польской армии.
"Утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет Российской Федерации, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Республики Польша", - написало командование в X.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.