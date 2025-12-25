Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL расшифровала записи самописцев

Окончательный отчет по результатам расследования опубликуют на сайте Министерства транспорта Казахстана

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Минтранс Казахстана опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, которое произошло 25 декабря 2024 года.

"На сегодняшний день комиссия по расследованию ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), а также формирование отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их. Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах", - говорится в сообщении.

Отмечено, что окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия будет опубликован на сайте Министерства транспорта Казахстана.

В сообщении указывается, что на момент его подготовки комиссия собрала и проанализировала фактические данные, включая сведения об экипаже, диспетчерах органов воздушного движения и нормативные акты эксплуатанта, а также документацию по подготовке и выполнению полета, метеорологическую информацию и материалы техобслуживания. Были получены копии бортового журнала и других документов, относящиеся к полету, проведена работа с бортовыми самописцами.

Комиссия детально осмотрела место происшествия с фиксацией пространственного положения элементов конструкции самолета, отметили в сообщении. Также была выполнена фото- и видеофиксация, осуществлен сбор и вывоз агрегатов самолета.

Записи с бортовых самописцев

Комиссия извлекла и расшифровала записи с бортовых самописцев.

"Проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR)", - сказано в сообщении.

Самолет, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части. "В рамках расследования авиационного происшествия были проведены следующие исследования: комплексная (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная) экспертиза выявленных посторонних металлических предметов (внешние объекты)", - говорится в сообщении. По результатам экспертизы следы взрывчатых веществ обнаружены не были. Повреждения самолета, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части. Указывается также, что их принадлежность установить не удалось.

Также комиссия завершила исследование кассет глобальной системы позиционирования (GPS1 и GPS2), извлеченных из модульных блоков авионики №1 и №3, проводится анализ.

Для расследования инцидента были сформированы две рабочих группы. Первая - группа по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их. Она работает с документацией, представленной авиационными властями Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также авиакомпанией Azerbaijan Airlines. Вторая - рабочая группа по выкладке, которая провела реконструкцию элементов гидравлической системы самолета для восстановления пространственной взаимосвязи фрагментов. Эта работа также завершена, проводится анализ, отметили в департаменте по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Казахстана.