Выводы о причинах крушения самолета AZAL изложат в окончательном отчете

Комиссия ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания, а также формирования отчета

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) у Актау заявила, что выводы о причинах происшествия будут изложены в окончательном отчете, который опубликует Минтранс Казахстана.

"Выводы о причинах(-е) происшествия и/или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в окончательном отчете", - говорится в сообщении, опубликованном Минтрансом. Сроки завершения расследования авиационного происшествия зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ, отмечается в сообщении.

Указывается, что комиссия ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания, а также формирования отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи них.

В Минтрансе Казахстана отметили, что целью деятельности комиссии "не является установление доли чьей-либо вины или ответственности".

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Погибли 38 человек.