Зеленский созвонился с Уиткоффом и Кушнером

Он не раскрыл содержания переговоров, но добавил, что присутствовали также секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава МИД Андрей Сибига, его заместитель Сергей Кислица и другие

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Leon Neal/ Getty Images

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером.

"Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента [Дональда] Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. - Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира <...>. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и обсужденные идеи будут полезны".

Он не раскрыл содержания этих "идей", но добавил, что во время разговора присутствовали секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, которые недавно вернулись с переговоров в США, а также глава МИД Украины Андрей Сибига и его заместитель Сергей Кислица, сотрудники офиса Зеленского Игорь Брусило и Александр Бевз.

Стороны договорились, что Умеров 25 декабря еще раз поговорит с Уиткоффом и Кушнером, сообщил Зеленский.

Позже Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что разговор с Уиткоффом и Кушнером длился почти час. По его словам, новые идеи касаются форматов, встреч и выбора времени. "Сегодня Рустем Умеров еще будет разговаривать с американской командой. Важно, если у нас получится организовать то, о чем мы говорили сегодня. И готовы уже некоторые документы. Я вижу, что они готовы почти полностью - некоторые документы готовы. Конечно, по поводу чувствительных вопросов еще нужно поработать. Но мы вместе с американской командой понимаем, как все это обеспечить. Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными", - заявил он.

24 декабря Зеленский представил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.