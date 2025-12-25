ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Премьер Грузии считает, что 2026 год политически будет спокойным для республики

Ираклий Кобахидзе отметил, что для улучшения демократического строя страны важным будет решение Конституционного суда по иску о запрете партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение"
20:22

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что 2026 год в политическом плане для страны будет спокойным.

"Я думаю, в будущем, а также в последующие годы с точки зрения внутренней политики у нас будет спокойно. У нас не намечается выборов. Оппозиция крайне ослаблена. У нас наша повестка дня, которая подразумевает то, что содержание нашей демократической системы должно измениться радикально", - сказал Кобахидзе в предновогоднем интервью для телеканала "Имеди".

Как отметил глава грузинского правительства, для улучшения демократического строя страны важным будет решение Конституционного суда Грузии по иску о запрете партии бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также политических объединений "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Иск был подан правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в октябре 2025 года. 

