Кобахидзе: ЕС должен быть заинтересован в восстановлении отношений с Грузией

Учитывая геополитические реалии, Брюссель нуждается в выходе на новые рынки, что может обеспечить Тбилиси, отметил грузинский премьер

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Евросоюз сам должен быть заинтересован в восстановлении отношений с Грузией. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в предновогоднем интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

"Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логически заключить, что европейская бюрократия не действует суверенно, не соответствует интересам Евросоюза и европейского общества", - сказал Кобахидзе.

По словам главы кабмина, Грузия - единственная страна, которая через Черное море связывает государства Центральной Азии с Европой. Кобахидзе отметил, что, учитывая геополитические реалии, Брюссель нуждается в выходе на новые рынки.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", после чего отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти республики отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, часть которых пыталась устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года партия приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.